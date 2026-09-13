Это вообще не замена для хромбуков. Характеристики Lenovo Googlebook 15 указывают на весьма небюджетное устройство

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Похоже, среди ноутбуков Googlebook будут модели заметно мощнее обычных хромбуков. Как минимум на это намекают характеристики Lenovo Googlebook 15.

Как стало известно, этот мобильный ПК будет основан на процессоре Core Ultra 5 325 линейки Panther Lake. У этого CPU нет мощного графического ядра, но в целом производительность весьма неплоха, как для энергоэффективного чипа.

Что касается памяти, планируется 16/256 и 32/512 ГБ. Также новинка сможет порадовать OLED-экраном на 15 дюймов с разрешением 1800р и поддержкой 120 Гц с яркостью до 500 кд/кв.м.

Известно, что новинка будет весить 1,29 кг при толщине 15,9 мм, получит батарею ёмкостью 70 Втч, пару портов Thunderbolt 4, Wi-Fi 7 и сканер отпечатков пальцев.

Напомним, Googlebook был представлен Google, как новый класс ноутбуков. В основе лежит Android с глубокой интеграцией ИИ, адаптированная для ПК. Даже курсор Google переосмыслила, наделив его новыми функциями.

Первые ноутбуки должны появиться до конца года, а полноценную презентацию Google проведёт уже 15 сентября.