Умные часы Honor Watch 6 Pro получат очень яркий экран, мониторинг давления и научатся распознавать признаки остановки сердца

Honor готовится представить флагманские смарт-часы Watch 6 Pro. Мероприятие состоится 28 сентября, одной из главных особенностей станет система мониторинга признаков остановки сердца с возможностью автоматической отправки экстренного сигнала SOS. Также Watch 6 Pro оснастят OLED-дисплеем True Color с пиковой яркостью 5500 нит. Корпус будет доступен в нескольких исполнениях, включая варианты с керамическим и стальным оформлением, а также разные цветовые решения.

Согласно информации на странице продукта, Watch 6 Pro смогут выявлять признаки критического состояния и инициировать экстренное оповещение. Honor называет это первой подобной функцией в своих часах. При этом компания пока не раскрывает подробности о принципе работы системы, ее медицинской сертификации и доступности в разных странах.

Еще одной ключевой особенностью станет неинвазивный мониторинг артериального давления второго поколения. Для него используется фирменная Smart Eye Sensing System. Honor обещает сделать контроль давления более удобным и практически непрерывным.

Также часы получат функцию CGM Blood Sugar Control Assistant — помощника для контроля уровня глюкозы, связанного с системами непрерывного мониторинга сахара. При этом из опубликованных на данный момент данных не следует, что Watch 6 Pro способны самостоятельно и неинвазивно измерять уровень глюкозы. Поэтому эту функцию не стоит воспринимать как встроенный глюкометр.

Полные характеристики Watch 6 Pro Honor раскроет на презентации 28 сентября, но уже сейчас понятно, что эти умные часы позволят вести практически всеобъемлющий (для неинвазивных методов) мониторинг состояния жизненных показателей.