5 ядер и 8 ГБ памяти — за 800 долларов. Представлен новый мини-ПК OmniDesk

HP расширила линейку мини-ПК моделью OmniDesk, которую компания преподносит как компактную альтернативу Apple Mac mini. Компьютер получил корпус размерами 13 × 13 × 4,8 см, в основе аппаратной платформы — процессоры Intel Core Series 3 семейства Wildcat Lake.

Базовая версия оснащается Intel Core 3 304 с пятью ядрами по схеме 1+4: одним производительным Cougar Cove и четырьмя энергоэффективными Darkmont LP-E. В более дорогой конфигурации используется шестиядерный Core 5 320 с компоновкой 2+4. Доплата за старший процессор составляет $80.

В начальной комплектации — 8 ГБ ОЗУ LPDDR5X-8533 и NVMe SSD PCIe 3.0 объемом 256 ГБ. За дополнительные $140–200, в зависимости от конфигурации, объем ОЗУ можно увеличить до 16 ГБ.

Для накопителей предусмотрены два разъема M.2, максимальный поддерживаемый объем — 16 ТБ. При заказе у HP можно установить SSD емкостью до 2 ТБ, однако такой апгрейд обойдется в дополнительные $760. Уже в базе мини-ПК укомплектован адаптерами Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.4.

Базовый HP OmniDesk с Core 3 304, 8 ГБ ОЗУ и SSD объемом 256 ГБ стоит 800 долларов. В общем, компьютер мини, но далеко не бюджетный.