Водородный Aurus Senat мощностью 1020 л.с. показали в Екатеринбурге

В России его характеризуют как самый мощный водородный автомобиль в мире

На Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге представили ходовой прототип водородного седана Aurus Senat. Экспериментальный автомобиль под названием NAMI Hydrogen разработан НАМИ — ранее его называли самым мощным водородным автомобилем в мире.

Вместо традиционного двигателя внутреннего сгорания прототип получил электрическую силовую установку с водородными топливными элементами. В них в результате электрохимической реакции водорода с кислородом производится электричество, необходимое для питания силовой системы и зарядки тяговой батареи. При этом аккумулятор автомобиля можно заряжать и от внешнего источника электроэнергии.

Aurus получил три электромотора и полный привод: один двигатель установлен на передней оси, еще два — на задней. Заявленная суммарная мощность достигает 750 кВт — 1020 л.с. По данным разработчиков, тяжелый люксовый седан способен разгоняться с места до 100 км/ч менее чем за четыре секунды, а максимальная скорость составляет 240 км/ч.

Источником электроэнергии служит водородный электрохимический генератор мощностью 110 кВт. Автомобиль способен перевозить до 8 кг водорода, заявленный запас хода с учетом использования тяговой батареи составляет около 600 км.

Представители НАМИ ранее называли разработку первым люксовым автомобилем с водородными топливными элементами.