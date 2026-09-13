В России запустят производство «космического» кроссовера: первые изображения Jeland C4

Он получил трехуровневую оптику

Авто и транспортJeland

Российский бренд Jeland впервые раскрыл дизайн кроссовера C4, который станет самой маленькой моделью в линейке марки. Автомобиль создан на базе китайского Omoda C4.

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Источник изображения: Jeland

При разработке дизайна Jeland ориентировался на эстетику научной фантастики и видеоигр. В результате C4 получил подчеркнуто угловатый кузов с большим количеством геометрических элементов и сложной светотехникой.

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Источник изображения: Jeland

Главная особенность передней части — трехуровневая оптика. Сверху расположены узкие дневные ходовые огни с острыми световыми элементами, ниже — основные фары, а еще ниже — диагональные полосы указателей поворота.

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Источник изображения: Jeland

Jeland C4 получил рельефные выштамповки на дверях, угловатые расширители колесных арок и полускрытые дверные ручки. Машину оснастят 18-дюймовыми двухцветными легкосплавными колесами. Сзади установлены спойлер над стеклом и стреловидные фонари.

На данный момент Jeland раскрыл только дизайн нового кроссовера: двигатели, трансмиссии, оснащение российской версии, цены и сроки начала продаж компания объявит позже.

К 2030 году типичный китайский гибрид будет потреблять не более 3,3 литра бензина на 100 км — это государственный планВодородный Aurus Senat мощностью 1020 л.с. показали в Екатеринбурге

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