В России запустят производство «космического» кроссовера: первые изображения Jeland C4

Российский бренд Jeland впервые раскрыл дизайн кроссовера C4, который станет самой маленькой моделью в линейке марки. Автомобиль создан на базе китайского Omoda C4.

При разработке дизайна Jeland ориентировался на эстетику научной фантастики и видеоигр. В результате C4 получил подчеркнуто угловатый кузов с большим количеством геометрических элементов и сложной светотехникой.

Главная особенность передней части — трехуровневая оптика. Сверху расположены узкие дневные ходовые огни с острыми световыми элементами, ниже — основные фары, а еще ниже — диагональные полосы указателей поворота.

Jeland C4 получил рельефные выштамповки на дверях, угловатые расширители колесных арок и полускрытые дверные ручки. Машину оснастят 18-дюймовыми двухцветными легкосплавными колесами. Сзади установлены спойлер над стеклом и стреловидные фонари.

На данный момент Jeland раскрыл только дизайн нового кроссовера: двигатели, трансмиссии, оснащение российской версии, цены и сроки начала продаж компания объявит позже.