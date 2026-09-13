К 2030 году типичный китайский гибрид будет потреблять не более 3,3 литра бензина на 100 км — это государственный план

7 из 10 новых авто в Китае к 2030 году будут относится к гибридам или электромобилям

Китай определил новые ориентиры для автомобильной промышленности на 2026–2030 годы. К концу десятилетия автомобили на новых источниках энергии (NEV) должны занять около 70% продаж новых легковых машин, сообщает CnEVPost со ссылкой на отраслевой план китайских властей. Для коммерческого транспорта установлен ориентир в 40%.

NEV в китайской классификации — это не только электромобили: в эту категорию также входят подключаемые гибриды и автомобили на водородных топливных элементах, поэтому речь не идет о полном переходе рынка исключительно на батарейные машины.

Китай намерен одновременно перестроить саму отрасль. Власти усилят контроль за производственными мощностями, включая выпуск тяговых аккумуляторов, и будут стимулировать слияния и реструктуризацию автокомпаний. Неэффективные предприятия планируют постепенно выводить с рынка, чтобы сократить избыточные мощности и усилить позиции наиболее конкурентоспособных производителей.

Еще одной целью станет снижение зависимости от зарубежных технологий. Китай намерен развивать собственные автомобильные полупроводники, ПО и промышленное программное обеспечение. Параллельно продолжится расширение зарядной инфраструктуры для растущего парка электромобилей.

Отдельное место в плане занимает программа AI+Automotive. Искусственный интеллект предполагается активнее использовать для оптимизации энергопотребления, управления движением и прогнозирования неисправностей.

Власти также установили показатели энергоэффективности. К 2030 году среднее энергопотребление электрических легковых автомобилей должно снизиться примерно до 11,5 кВт·ч на 100 км. Для автомобилей с двигателями внутреннего сгорания целевой средний расход топлива установлен на уровне 3,3 л на 100 км (само собой, речь о гибридах).