Гибридный кроссовер Geely, известный в России как EX5 EM-i и EX5 EM-R, получит полный привод

И в два раза большую тяговую батарею

Geely готовит обновленную версию гибридного кроссовера Galaxy Starship 7, который на экспортных рынках известен как EX5 EM-i, EX5 EM-R и Starray EM-i. Информация о новинке появилась в каталоге Министерства промышленности и информатизации Китая. Главным новшеством станет полный привод — на данный момент модель в Китае доступна только с передним приводом.

Кроссовер получит и небольшие изменения во внешности: переработанный передний бампер, новый хромированный элемент и другую графику передней оптики. Более заметным новшеством станет лидар на крыше — это указывает на появление более продвинутого комплекса электронных ассистентов.

Габариты полноприводной машины составляют 4730 х 1905 х 1675 мм при колесной базе 2752 мм. Силовая установка сохранила 1,5-литровый атмосферный бензиновый двигатель BHE15-BFN мощностью 112 л.с. Характеристики электромоторов пока не раскрываются, зато сообщается максимальная скорость — 190 км/ч.

Емкость тяговой батареи гибрида увеличилась в два раза — с 19,09 до 40,06 кВт·ч. За счет этого запас хода на чистом электричестве вырос со 130 до 230 км (по циклу WLTC).

Интересно, что экспортный Starray EM-i уже получил полный привод — такая версия кроссовера предлагается в Австралии: там за привод задних колес отвечает дополнительный электромотор мощностью 109 л.с., но емкость тяговой батареи меньше, чем у китайца, — 29,8 кВт·ч. Общий запас хода австралийского варианта составляет 1065 км. До 100 км/ч он разгоняется за 6,3 секунды против 8,1 секунды у переднеприводной версии.

Австралийский вариант также получил увеличенный с 51 до 60 литров топливный бак и отдельные режимы Snow и Off-Road. Появится ли аналогичная полноприводная версия на других рынках, пока неизвестно.

В России семейство сейчас представлено переднеприводными гибридами Geely EX5 Hybrid. Цены без учета скидок — от 3,48 до 3,97 млн рублей. Появится ли в России обновленная версия с полным приводом, лидаром и увеличенной батареей, пока не сообщается.