Micron выплатит сотрудникам рекордные бонусы на фоне угрозы забастовки на Тайване

Крупнейший в истории компании пакет FY26 получат более 60 000 сотрудников, а на Тайване выплаты для производственных рабочих могут составить до 68 месячных зарплат

Micron объявила о крупнейших в своей истории выплатах сотрудникам: вознаграждения за 2026 финансовый год получат более 60 000 человек по всему миру. На Тайване пакет включает разовую денежную выплату в размере NT$1 млн (тайваньских долларов) для сотрудников, принятых до 29 августа 2025 года, с пропорциональным расчётом для тех, кто пришёл в течение 2026 года. Кроме того, предусмотрены годовые бонусы за результаты работы — до 500% от целевого базового бонуса — и дополнительные акции.

По данным тайваньских СМИ, для производственных рабочих совокупная компенсация за финансовй 2026 год составит от 35 до 68 месячных зарплат. Денежные выплаты начинаются с NT$1,7 млн, что около $53 125, а начинающий инженер в среднем получит NT$2,9 млн наличными и NT$3,4 млн (около $106 250) с учётом акций по их стоимости на момент предоставления.

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Рекордный пакет объявлен в момент обострения трудового конфликта Micron на Тайване. Первая процедура медиации 4 сентября завершилась без соглашения, вторую назначили на 21 сентября. Профсоюз считает систему Incentive Pay Plan (IPP), по которой рассчитывается часть вознаграждения, недостаточно прозрачной и менее выгодной, чем схемы, привязанные к прибыли, у Samsung и SK hynix. Ежегодный пересмотр компенсаций Micron запланирован на 1 октября, поэтому переговоры в ближайшие недели могут определить, удастся ли избежать забастовки.

На Тайване в Micron работает около 15 000 человек и уже инвестировано более NT$1,6 трлн. Компания одновременно расширяет производство на фоне дефицита памяти: помимо крупных площадок в Таоюане и Тайчжуне, Micron развивает объекты в Тунло, Мяоли и Тайнане. Параллельно компания наращивает выпуск HBM (памяти с высокой пропускной способностью для ИИ-ускорителей): к концу года её мощности могут вырасти до дополнительных 60 000 пластин в месяц, в том числе за счёт производства 12-слойной HBM4.