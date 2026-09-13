«Мы покажем что-то впечатляющее». Глава OpenAI анонсировал человекоподобного робота собственной разработки — это будет конкурент Tesla Optimus

Возможно, это будет очень умный робот

Искусственный интеллектOpenAI

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман заявил, что компания рассчитывает представить собственного человекоподобного робота уже в 2027 году. Об этом он рассказал в интервью Fortune.

Изображение сгенерировано Gemini
Изображение сгенерировано Gemini
Источник изображения: Gemini

«Думаю, в 2027 году у нас будет крутая демонстрация — действительно отличная демонстрация. Не думаю, что роботы начнут ходить по улицам раньше, чем пройдет еще несколько лет, но мы покажем что-то впечатляющее», — сказал он.

Внешний вид, характеристики, назначение и сроки коммерческого выпуска робота компания пока не раскрывает.

Гуманоид может оказаться не единственной новинкой OpenAI: ранее уже неоднократно сообщалось, что компания работает над различными мобильными и носимыми устройствами. При этом компания делает ставку на голосовое взаимодействие с искусственным интеллектом.

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