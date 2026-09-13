Новый режим Ford F-150 — сброс топливного бака на ходу. Сотни тысяч популярных пикапов отзывают в США
На заводе не смогли надежно закрепить топливные баки пикапов
Ford объявил масштабный отзыв 223 472 пикапов F-150 в США. Причина звучит почти как сюжет автомобильной комедии: у части машин топливный бак может оказаться закреплен неправильно, а в худшем случае бензобак может просто отвалиться — причем прямо во время движения.
Под отзыв попали отдельные Ford F-150 2023–2027 модельных годов. Помимо риска отсоединения бака, существует вероятность утечки топлива, что уже совсем не смешно: такая неисправность может привести к остановке двигателя, но есть и риск возгорания.
Исправлять ситуацию Ford будет бесплатно: дилеры проверят крепления топливного бака и при необходимости их заменят.
Комментарии