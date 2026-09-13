Камера Zeiss с датчиками Sony, 7500 мАч и загадочная MediaTek Dimensity 9600M. Характеристики Vivo X500 раскрыли за неделю до премьеры

До официальной презентации новых флагманов Vivo X500, запланированной на 21 сентября, в Сети появилось фото работающего Vivo X500. Утечкой поделился известный инсайдер Panda is Bald. Как хорошо видно, смартфон построен на платформе MediaTek Dimensity 9600M, она пока еще не представлена официально. Предполагается, что эта SoC может быть переименованной Dimensity 9500 для некоторых флагманов 2026 года.

Показанный на фото смартфон получил 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ флеш-памяти. Оперативную память можно виртуально расширить до 24 ГБ.

Согласно предварительным данным, Vivo X500 получит широкоугольный 50-мегапиксельный модуль Sony Lytia 828 оптического формата 1/1,28 дюйма — как в Vivo X300 Pro. Камера получила разработанную совместно с Zeiss стабилизацию с рейтингом CIPA 5.5. Телекамера, в свою очередь, использует сенсор Sony Lytia 610 — как в Vivo X500 Pro. Кроме того, базовый X500 может получить поддержку внешнего телеконвертера, позволяющего увеличить возможности оптического зума. Обработкой снимков займется отдельный фирменный процессор Vivo Blueprint V3+.

Еще одной сильной стороной смартфона станет автономность. Утечка подтверждает аккумулятор емкостью 7500 мАч.

Ранее Panda is Bald первым указал на дату анонса Mate 50, а также сообщил точные цвета Xiaomi 13 и Xiaomi 14.