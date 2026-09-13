Northrop Grumman нарастит выпуск ракетных двигателей в США вдвое к 2029 году

Компания открыла в Мэриленде новый центр разработки и производства двигательных установок: выпуск твердотопливных ракетных двигателей должен вырасти с 13 000 до более чем 25 000 в год

Northrop Grumman открыла в Мэриленде новый завод площадью 5300 м². Он стал частью расширения производственного комплекса компании стоимостью $100 млн и увеличит его мощности по проектированию и выпуску твердотопливных ракетных двигателей (SRM) на 25%.

Новый объект должен помочь Northrop Grumman удовлетворить растущий спрос на двигатели для ракет и гиперзвуковых систем. В центре уже работают 250 инженеров, занимающихся двигательными системами для американских и союзных оборонных программ.

Компания также расширяет производство в других штатах: с 2018 года она вложила более $1 млрд в инфраструктуру для выпуска SRM. Сейчас Northrop Grumman производит около 13,6 тыс. тонн в год ракетного топлива в год и рассчитывает увеличить показатель почти до 22,7 тыс. тонн в год к 2028 году.

Рост производства двигателей запланирован ещё масштабнее: после 13 000 изготовленных в 2024 году Northrop Grumman намерена выпускать более 25 000 SRM ежегодно к 2029 году. Компания уже располагает около 929 тыс. м² производственных площадей в трёх штатах и заявляет, что продолжит расширять инфраструктуру, инженерные мощности, цепочку поставок и исследования в области ракетных двигательных систем.