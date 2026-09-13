В Иране американский ИИ Claude использовали для создания ракет, а в Китае — для разработки систем РЭБ и противоторпедного комплекса

При этом в Китае есть собственные мощные модели ИИ, но использовалась почему-то американская разработка

Anthropic сообщила о выявлении сотен связанных китайских аккаунтов, которые предположительно использовали ИИ-модель Claude как минимум в пяти сомнительных программах: согласно сентябрьскому отчету компании об угрозах, речь идет о двух проектах военного назначения, двух операциях наблюдения и попытке перенести возможности Claude в другие ИИ-модели.

Изображение сгенерировано Gemini Источник изображения: Gemini

В одном из случаев пользователь из Китая, которого Anthropic связывает с оборонным предприятием КНР, применял Claude для разработки системы управления огнем для противоторпедного комплекса. Нейросеть использовали для подготовки технической спецификации, анализа открытых данных о противоторпедных и противолодочных средствах ВМС США и создания технического предложения объемом более 200 страниц. При этом пользователь якобы выдавал себя за американского оборонного подрядчика. По оценке Anthropic, система могла предназначаться для ВМС Народно-освободительной армии Китая.

Другая выявленная программа была связана с радиоэлектронной борьбой и подавлением противовоздушной обороны. С помощью Claude разрабатывалось около 16 программных модулей для анализа радаров, позиций зенитных комплексов, командных пунктов и узлов связи с последующим определением приоритетных целей. В одном из сценариев фигурировали 12 объектов на Тайване, включая позиции Patriot и Tien Kung, авиабазы, радар раннего предупреждения и командный бункер. Метаданные аккаунтов, как утверждает Anthropic, указывали на связи пользователей с исследовательскими учреждениями КНР, включая Академию военных наук НОАК.

Также Anthropic сообщила об операциях наблюдения за уйгурами за пределами Китая. Один из пользователей, которого компания связывает с китайскими государственными структурами, предположительно пытался проникнуть в уйгурские группы в Сирии, выдавая себя за арабоязычного консультанта, чтобы следить за представителями диаспоры и СМИ.

Claude, по данным Anthropic, использовалась для обработки информации более чем из 100 групп WhatsApp и десятков каналов Telegram, сопоставления профилей одних и тех же людей на разных платформах и анализа их социальных связей. ИИ также применяли для поиска потенциально уязвимых для вербовки людей, перевода переписки и подготовки сообщений на местных диалектах. Особый интерес представляли люди, чьи родственники оставались в Синьцзяне. В отчете также упоминаются предполагаемые кампании против уйгурских СМИ с использованием массовых жалоб и ботов.

Anthropic заявила, что заблокировала аккаунты, связанные с этой деятельностью.

Напомним, вчера сообщалось, что в Иране использовали ИИ Claude для создания ракет.

А еще глава Anthropic заявил, что если сейчас не притормозить развитие ИИ, то уже через 6-12 месяцев может появиться Skynet.