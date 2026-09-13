Роботакси Waymo вызвало полицию, потому что подростки перевозили в машине винтовку

На прошлой неделе роботакси Waymo помогло задержать двух несовершеннолетних, перевозивших в машине оружие.

Как сообщает ресурс SFGate, ИИ-системы автомобиля увидели у двух несовершеннолетних пассажиров объект, похожий на винтовку семейства Colt AR-15. Машина оповестила полицию, после чего подростков задержали. При задержании у них также обнаружились, предположительно, марихуана и перцовый балончик.

Личности арестованных не разглашаются из-за их возраста. Сообщается, что им предъявлены обвинения в незаконном хранении огнестрельного оружия.

Это первый случай, когда роботакси обнаруживают пассажиров с оружием, но не первый, когда машины вызывают полицию. Ранее в этом году в Сан-Матео автомобиль оповестил правоохранителей после того, как двое 15-летних подростков распивали алкоголь в салоне и стреляли из игрушечных гелевых бластеров по пешеходам.