NASA разрешило астронавтам миссии Artemis II уйти в отставку и остаться консультантами агентства

Рид Уайзман и Виктор Гловер завершили работу в штате после облёта Луны, но продолжат консультировать агентство и передавать опыт экипажам следующих миссий Artemis

Через 5 месяцев после облёта Луны командир миссии Artemis II Рид Уайзман и пилот Виктор Гловер завершили работу в NASA в прежнем качестве и получили новый для агентства статус "astronaut emeritus". Он позволяет им заниматься внешней профессиональной деятельностью, оставаясь доступными для NASA как наставники и консультанты. Гловер, например, уже принял руководящую должность в Калифорнийском политехническом университете, но продолжит без оплаты консультировать NASA по кораблю Orion и участвовать в тренировках.

Для NASA это первая инициатива сохранить опыт астронавта после ухода с постоянной должности. Ранее астронавты, переходившие в частный сектор, возвращавшиеся на военную службу или уходившие из агентства по другим причинам, увольнялись, а остававшихся в NASA без перспективы новых полётов переводили на административные должности. Теперь Уайзман и Гловер смогут ежегодно продлевать статус консультантов и продолжать передавать опыт следующим экипажам.

Сам Гловер подчёркивает, что Artemis II для него уже завершена: 10-дневный облёт Луны, послеполётные разборы, медицинские проверки и другие обязательные процедуры закончены. Экипаж продолжит анализировать полученные данные, фотографии и результаты миссии, чтобы использовать их при подготовке миссий Artemis III и Artemis IV, но непосредственная работа экипажа Artemis II завершена.

Следующей миссией программы должна стать Artemis III, запуск которой сейчас намечен не ранее середины 2027 года.