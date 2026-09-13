Монстр внутри: iQOO 16 получит экран Samsung, которого нет даже у Galaxy S26 Ultra, батарею 8400 мАч, зарядку 100 Вт, защиту IP69 и камеру Sony

Будет и беспроводная зарядка, и порт USB 3.2

На этой неделе бренд iQOO раскрыл дизайн своего нового флагмана iQOO 16 (создатели называют его «Монстром внутри»), а инсайдер Debayan Roy привел довольно подробный перечень характеристик устройства.

iQOO 16 получит однокристальную систему Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 в основе аппаратной платформы (эта SoC, напомним, пока еще не представлена). Также iQOO 16 приписывают плоскую панель OLED с диагональю 6,85 дюйма, разрешением 2К и кадровой частотой 165 Гц. Что интересно, это будет экран Samsung с материалом M16 — такого дисплея нет даже в Galaxy S26 Ultra.

Основная камера будет представлена тремя 50-мегапиксельными сенсорами. В главном модуле расположится датчик оптического формата 1/1,3 дюйма, а в модуле с перископным объективом и трехкратным оптическим зумом будет сенсор Sony IMX 882. Разрешение датчика фронтальной камеры составит 32 Мп.

Смартфон получит аккумулятор емкостью 8400 мАч с поддержкой 100-ваттной зарядки, порт USB 3.2 и беспроводную зарядку.

Ранее Debayan Roy слил характеристики Xiaomi 15T и Xiaomi 15T Pro, а также фото Xiaomi 15 Ultra.