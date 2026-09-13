Samsung собирается поднять цены на Galaxy S26, Galaxy S26 Plus и Galaxy S26 Ultra почти на $110

Samsung рассматривает возможность повышения цен на смартфоны серии Galaxy S26 на домашнем рынке. По данным южнокорейского ресурса Hans Economy, новые цены могут начать действовать уже с 1 октября 2026 года, они затронут всю линейку Galaxy S26 — S26, S26 Plus и S26 Ultra.

Предполагаемая причина — рост стоимости памяти, который увеличивает расходы производителей электроники. По информации источника, Samsung уже уведомила местных операторов о возможной корректировке цен. Независимо от модели смартфоны могут подорожать на одинаковые 149 600 вон — около $108.

Если новые цены утвердят, Galaxy S26 будет стоить 1 403 600 вон (около $1013) вместо нынешних 1 254 000 вон ($905). Цена Galaxy S26+ вырастет до 1 601 600 вон ($1156) против 1 452 000 вон ($1048), а Galaxy S26 Ultra — до 1 947 000 вон ($1406) вместо 1 797 400 вон ($1298).

Южнокорейские продавцы и дистрибуторы опасаются, что подорожание на фоне слабой экономики приведет к снижению спроса. Покупатели могут отложить замену смартфонов и дольше пользоваться существующими устройствами, что одновременно способно повысить интерес к подержанным аппаратам.

Нужно отметить, что сразу после премьеры новых iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и iPhone 18 Duo Apple подняла цены на iPhone 17 — как раз на 100 долларов.