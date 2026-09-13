Компакт-диски снова в моде: создатели прозрачного CD-плеера Syitren RM1 планировали собрать всего 3000 долларов, а собрали 540 тысяч долларов

На фоне роста популярности стриминговых сервисов интерес к физическим носителям неожиданно возвращается, одно из доказательств тому — настенный CD-плеер в прозрачном корпусе Syitren RM1. Разработчики рассчитывали собрать на Kickstarter всего $3000, однако уже собрали почти $540 тысяч — примерно в 180 раз больше первоначальной цели.

Главная особенность RM1 — необычный дизайн. Все компоненты помещены в прозрачный безрамочный акриловый корпус, поэтому во время работы видны диск, считывающая головка и механические детали. Дополнительная подсветка превращает движущийся механизм в часть оформления. Плеер можно повесить на стену или поставить на полку.

Концепция напоминает аудиотехнику 1990-х и 2000-х годов, когда механика нередко становилась частью дизайна устройств. Один из источников вдохновения Syitren — Bang & Olufsen Beosound 9000 с открыто расположенными дисками и механизмами.

Плеер воспроизводит Audio CD и MP3 с дисков. Для беспроводного подключения предусмотрен Bluetooth, для проводного — разъем 3,5 мм. Съемный аккумулятор формата 18650 емкостью 2000 мАч обеспечивает от шести до восьми часов работы. Зарядка через USB-C занимает до двух часов.

По Bluetooth поддерживаются только кодеки SBC и AAC, без современных lossless-форматов. Для аналогового выхода заявлены динамический диапазон более 70 дБ и коэффициент гармонических искажений менее 0,1%. Для современной качественной аудиотехники это довольно скромные показатели, поэтому RM1 скорее рассчитан на любителей необычного дизайна и ностальгии по физическим носителям, чем на аудиофилов. Впрочем, и цена невелика — за RM1 просят всего 110 долларов. Комплект с Bluetooth-колонкой N200 обойдется в 140 долларов, два плеера можно купить за 170 долларов, а набор из четырех — за 320 долларов.