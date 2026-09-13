Toyota 4Runner TRD, в сторону. Представлен Honda Passport TrailSport 2027 с клиренсом почти 250 мм

Honda представила обновленный Passport TrailSport 2027 модельного года, и компания еще больше расширила возможности внедорожной версии. Honda даже называет новинку самым приспособленным к бездорожью SUV в своей истории. Версия TrailSport пользуется у покупателей высоким спросом: на нее приходится более 80% продаж Passport.

Главным новшеством стала серьезно переработанная подвеска. Инженеры изменили около 70% ее компонентов, включая пружины, амортизаторы, рычаги, стабилизаторы и поворотные кулаки. Также были доработаны передние приводные валы и подрамник.

В результате дорожный просвет Passport TrailSport увеличился на 35 мм — до 245 мм. Honda отмечает, что по этому показателю кроссовер превосходит Toyota 4Runner TRD, Subaru Outback Wilderness и Ford Bronco Sport Badlands Sasquatch.

Изменения улучшили и геометрию автомобиля. Углы въезда и съезда теперь составляют по 25 градусов — на 2 градуса больше прежнего. Переработанная подвеска также должна улучшить артикуляцию колес и комфорт на плохих дорогах, а на асфальте — сделать реакцию рулевого управления точнее.

Силовая установка осталась прежней. Passport TrailSport оснащается атмосферным 3,5-литровым бензиновым V6 мощностью 285 л.с.

Внешне обновленный кроссовер можно отличить по двум янтарным LED-огням в области воздухозаборника на капоте, расширенным накладкам колесных арок и измененной защите переднего бампера. Вместо Obsidian Blue Pearl появился новый цвет Smoke Blue Pearl, а пакет Blackout получил дополнительные черные декоративные элементы.

Все версии TrailSport теперь штатно оснащаются рулем с обогревом и системой камер TrailWatch — ранее это было доступно только для топовой версии TrailSport Elite. Камеры контролируют пространство перед автомобилем, сзади и по бокам и формируют круговой обзор, что должно помочь при движении по сложному рельефу.

Honda Passport TrailSport 2027 модельного года поступит к дилерам в США в ближайшее время, цены объявят позднее. Топовую версию TrailSport Elite начнут поставлять в Японию с начала 2027 года. Модель разработана в США и выпускается исключительно на заводе Honda в Алабаме.