Renault Duster превратился в пикап: представлен брутальный Renault Niagara, и у него есть полный привод

Renault спустя почти три года после показа концепта Niagara представила серийную версию одноименного пикапа. Модель ориентирована на рынки Бразилии, Аргентины и Колумбии, производство организуют на заводе Santa Isabel в Аргентине. О планах продавать Niagara за пределами Латинской Америки данных нет.

Серийный автомобиль сохранил многие черты яркого концепта. Renault позиционирует Niagara как нечто среднее между кроссовером и утилитарным пикапом: модель должна сочетать комфорт SUV с грузовыми и внедорожными возможностями.

Пикап получил 1,3-литровый бензиновый турбомотор мощностью 156 л.с. в переднеприводной версии 4х2 и 160 л.с. в полноприводной 4х4. Крутящий момент в обоих случаях составляет 270 Нм. ДВС сочетается с 6-ступенчатой «механикой» или 6-ступенчатым «роботом» с двумя мокрыми сцеплениями.

Для Niagara разработали собственную конструкцию задней подвески с отдельными настройками пружин и амортизаторов. Грузовая платформа объемом 938 литров рассчитана на перевозку до 654 кг. Она получила восемь точек крепления груза и даже 12-вольтовую розетку. А вот буксировочные возможности у пикапа довольно скромные: масса прицепа не должна превышать 710 кг.

Дорожный просвет полноприводной Niagara составляет 233 мм, переднеприводной — 223 мм. Версия 4х4 также получила несколько режимов движения, которые изменяют распределение тяги между осями в зависимости от дорожных условий.

Салон выполнен в стиле современных моделей Renault. Перед водителем — цифровой щиток приборов с экраном диагональю 10,2 дюйма, мультимедийная система OpenR получила 10,1-дюймовый дисплей и интеграцию с сервисами Google, включая Maps, Play и Gemini. В оснащение Niagara также вошли электронные ассистенты — адаптивный круиз-контроль, система удержания в полосе, автоматическое экстренное торможение и мониторинг слепых зон. Стоимость пикапа пока не объявлена.