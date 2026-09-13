В Windows 11 наконец-то появится функция автоматической смены дневной и ночной темы

В Windows 11 наконец-то появится функция автоматического переключения дневной и ночной темы. Упоминание этой функции в коде один из пользователей X.

Вероятно, изначально функция появится в сборках Windows Insider, а позже станет доступна для всех. Как именно она будет работать, пока неизвестно, но в коде было упоминание режима автоматического планирования, изменения режима только тогда, когда компьютер находится в режиме ожидания, предотвращение смены режима во время работы или совещаний и связь с местоположением.

В целом реализовать себе автоматическую мену темы несложно. Можно использовать стороннее ПО либо одну из функций PowerToys.