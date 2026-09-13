Полноразмерные открытые беспроводные наушники с драйверами 53 мм. Представлены Audio-Technica ATH-AL5NC

Компания Audio-Technica представила беспроводные наушники ATH-AL5NC. Это полноразмерные наушники открытого типа с крупными 53-миллиметровыми излучателями.

Как сказано на сайте, драйверы создают широкую, детализированную звуковую сцену с естественной передачей звука, которую могут обеспечить только наушники открытого типа.

Наушники весьма лёгкие (240 г), а автономность достигает 75 часов. Кроме того, есть поддержка быстрой зарядки, так что всего 15 минут хватит, чтобы добавить ещё 8 часов к автономности.

Есть поддержка кодеков LDAC, AAC и SBC. Стоят наушники 280 долларов.