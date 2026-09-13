Новый Freelander, созданный Chery, оказался далеко не беспомощным: Freelander 8 поднялся на высоту 6000 метров — и это рекорд

Первый автомобиль возрожденного бренда Freelander, созданного в рамках сотрудничества Chery и Jaguar Land Rover, установил мировой рекорд вскоре после выхода на рынок. Гибридный внедорожник Freelander 8 поднялся на высоту 6002 метра и получил сертификат Книги рекордов Гиннесса как гибридный автомобиль, достигший наибольшей высоты.

Рекордный заезд стал серьезным испытанием для силовой установки. Freelander 8 оснащен 1,5-литровым четырехцилиндровым турбомотором, который в гибридной системе работает как генератор. По данным производителя, на высоте, где доступно около 40% привычного количества кислорода, двигатель сохранял до 80% своей мощности.

Сам автомобиль приводится в движение электромоторами. Двухступенчатая трансмиссия позволяет увеличивать их крутящий момент в 1,5 раза, что особенно важно на крутых подъемах. Во время заезда Freelander 8 преодолел участок длиной 1480 метров с перепадом высот около 200 метров, причем часть маршрута проходила по каменистой местности. Компания утверждает, что ходовая часть и днище после этого не получили повреждений.

Freelander 8 вышел на китайский рынок 3 сентября по цене от 290 до 380 тыс. юаней (3,75-4,95 млн рублей). За первые 12 часов после начала продаж, по данным компании, было оформлено более 5000 предварительных заказов.

Freelander 8 — это большой внедорожник с габаритами 5185 х 2050 х1898 мм и колесной базой 3040 мм. Покупателям доступны пятиместная версия и шестиместный вариант с посадочной формулой 2+2+2.

В разработке Freelander 8 участвовали Freelander (платформа и «начинка» — Chery), Huawei, CATL и Qualcomm. Все версии получили SoC Snapdragon 8397 и 800-вольтовую архитектуру, в стандартное оснащение входит комплекс водительских ассистентов Huawei Qiankun ADS 5. В салоне установлена медиасистема с 15,6-дюймовым экраном Mini LED, для пассажиров сзади предусмотрен экран с диагональю 17,3 дюйма.