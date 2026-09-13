Сегодня таких системных плат почти не делают. MaxSun MS-B850M I-CAFE окрашена в красный цвет

Компания MaxSun представила несколько новых системных плат для процессоров Ryzen в исполнении AM5. Но отдельно среди новинок выделяется модель MS-B850M I-CAFE. Выделяется своим внешним видом.

Как можно видеть, печатная плата тут красная с чёрными акцентами. Сейчас на рынке подобных решений практически нет, хотя когда-то в прошлом производители охотнее экспериментировали с цветами.

Технически это вполне обычная плата на чипсете B850. Она предлагает 11-фазную подсистему питания, два слота PCIe x16, два места для SSD формата M.2, два слота для модулей оперативной памяти, а вот задняя панель достаточно скромная. Там есть только шесть USB-A, причём два из них USB 2.0, HDMI, аудиоразъёмы и RJ45.

В Китае за новинку просят около 120 долларов.