Как Honor Robot устроен внутри. Блогер JerryRigEverything проверил смартфон песком и разобрал

Известный мучитель смартфонов JerryRigEverything раздобыл новенький Honor Robot. Это тот случай, когда даже стандартный набор тестов интересен, но так как блогер теперь разбирает смартфоны, то мы заодно можем оценить, как устроен внутри один из самых необычных аппаратов последних лет.

Можно видеть, что защитное стекло экрана вполне обычное, а поцарапать ножом стекло, защищающее роботизированную камеру, не выйдет. Также можно видеть, что, если в отсек для камеры что-то положить (в случае тестов это был палец), смартфон всё равно будет пытаться спрятать модуль.

Тест роботизированного модуля песком показало, что механизм не работает, пока песка много. Продувка модуля привела к тому, что камера выехала из своей ниши, однако назад возвращаться уже не захотела. Неясно, что именно случилось, но Honor Robot лучше не брать с собой на пляж.

Тесты на изгиб аппарат проходит без проблем. В конце концов он достаточно толстый.

Что же касается разборки, внутри у смартфона много что реализовано иначе. К примеру, прямо к внутренней стороне модуля экрана приклеена теплопроводящая плёнка, и фактически дисплей работает в том числе и как часть системы охлаждения.

Также можно видеть весьма толстые по меркам смартфонов кабели, которыми роботизированный механизм подключается к плате.

Разобрать сам модуль роботизированной камеры так просто нельзя. В том смысле, что для начала нужно будет его повредить, чтобы добраться до винтов, так как они прикрыты пластиковой крышкой.

Также можно видеть, как именно устроен роботизированный механизм и настолько миниатюрными являются его элементы.