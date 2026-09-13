Asus представила профессиональный монитор ProArt Display OLED PA27UCDV с сертификатом Calman

Цены пока нет

МониторыAsus

Компания Asus представила монитор ProArt Display OLED PA27UCDV. Это далеко не самый большой по современным меркам монитор, ориентированный на профессиональную работу. 

Новинка опирается на панель QD-OLED диагональю 26,5 дюйма с разрешением 4K UHD. Панель поддерживает частоту 120 Гц и имеет антибликовое покрытие.  

Фото 1
Источник изображения: Asus

Монитор предлагает пиковую яркость до 1000 кд/кв.м, охват DCI-P3 на 99%, Delta E < 1 и сертификат Calman. Из остального можно выделить два порт Thunderbolt 4 с поддержкой PowerDelivery мощностью до 96 Вт.  

Монитор имеет встроенный USB-концентратор и функцию Auto KVM. Данных о цене пока нет.  

 

Первое за 23 года сюжетное дополнение для Warcraft III. Анонсировано DLC Forsaken Kingdom Как Honor Robot устроен внутри. Блогер JerryRigEverything проверил смартфон песком и разобрал

Комментарии

правилами