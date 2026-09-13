Asus представила профессиональный монитор ProArt Display OLED PA27UCDV с сертификатом Calman
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Компания Asus представила монитор ProArt Display OLED PA27UCDV. Это далеко не самый большой по современным меркам монитор, ориентированный на профессиональную работу.
Новинка опирается на панель QD-OLED диагональю 26,5 дюйма с разрешением 4K UHD. Панель поддерживает частоту 120 Гц и имеет антибликовое покрытие.
Монитор предлагает пиковую яркость до 1000 кд/кв.м, охват DCI-P3 на 99%, Delta E < 1 и сертификат Calman. Из остального можно выделить два порт Thunderbolt 4 с поддержкой PowerDelivery мощностью до 96 Вт.
Монитор имеет встроенный USB-концентратор и функцию Auto KVM. Данных о цене пока нет.
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