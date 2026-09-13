Первое за 23 года сюжетное дополнение для Warcraft III. Анонсировано DLC Forsaken Kingdom

Студия Blizzard анонсировала первое за 23 года сюжетное дополнение для культовой игры Warcraft III. Если точнее, то для версии Warcraft III Reforged.

Дополнение называется Forsaken Kingdom и стоит 30 долларов. За 50 долларов можно купить всю игру вместе с новым дополнением.

В Warcraft III Reforged: Forsaken Kingdom стартует совершенно новая игровая кампания, которая начинается в Последние дни Лордерона, где вы окажетесь в самом начале Подгород, еще до того, как миллионы людей узнали его имя Blizzard

Согласно информации разработчиков, компания рассчитана на 30 часов.