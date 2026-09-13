Первое за 23 года сюжетное дополнение для Warcraft III. Анонсировано DLC Forsaken Kingdom

30 долларов

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Студия Blizzard анонсировала первое за 23 года сюжетное дополнение для культовой игры Warcraft III. Если точнее, то для версии Warcraft III Reforged.

Дополнение называется Forsaken Kingdom и стоит 30 долларов. За 50 долларов можно купить всю игру вместе с новым дополнением.

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Источник изображения: Blizzard
В Warcraft III Reforged: Forsaken Kingdom стартует совершенно новая игровая кампания, которая начинается в Последние дни Лордерона, где вы окажетесь в самом начале Подгород, еще до того, как миллионы людей узнали его имя
Blizzard

Согласно информации разработчиков, компания рассчитана на 30 часов.

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