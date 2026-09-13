HP выпустила большой и недорогой ноутбук, но в базе экран TN с разрешением 900p. OmniBook 3 17 стоит от 1000 долларов

Компания HP выпустила большой, но доступный ноутбук OmniBook 3 17. Новинка стоит от 1000 долларов, предлагая крупный экран и новейшую платформу Intel.

Дисплей, как можно догадаться из названия, имеет диагональ 17 дюймов. Это дешёвая панель TN с разрешением всего 1600 х 900 пикселей, хотя у модификаций подороже используется уже IPS с Full HD.

Сердцем служат процессоры Intel Wildcat Lake, то есть Core Series 3, которые должны обеспечивать хорошую автономность. Правда, у младших версий ноутубка батарея имеет ёмкость лишь 41 Втч, а за старшие с батареей 68 Втч придётся доплатить.

Из остального можно выделить 8/256 ГБ памяти у базовой версии, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, два порта USB-A и два USB-C, HDMI и массу 2 кг.