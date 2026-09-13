Японский ноутбук-трансформер с необычным двойным шарниром. Представлен Vaio T

Компания Vaio, давно отделившаяся от Sony, представила ноутбук Vaio T на основе процессоров Intel Panther Lake. Ноутбук представляет собой Flip-трансформер, причём достаточно необычный.

Обычно у таких моделей всё просто: шарнир устроен так, что позволяет раскрыть крышку на 360 градусов и как бы вывернуть ноутбук наизнанку. Здесь же, как можно видеть на видео, два шарнира.

Один основной, отвечающий за открытие и закрытие крышки. Но на самой крышке есть ещё один, к которому отдельно от крышки крепится модуль экрана. И на этом шарнире модуль может переворачиваться на обратную сторону крышки.

Благодаря этому в состоянии экраном наружу, то есть когда нужен условный планшет, ноутбук сложен так, что клавиатура, как и в обычном режиме, скрыта под крышкой.

Ноутбук предлагает несколько версий на разных процессорах Core Ultra Series 3, вплоть до товой модели X7 с игровым iGPU Arc B390. Есть от 16 до 64 ГБ ОЗУ, SSD объёмом до 2 ТБ, два порта Thunderbolt 4, Wi-Fi 7, а экран имеет диагональ 13 дюймов при разрешении 1600p. Весит ПК 1,25 кг.

За новинку в Японии просят от 2845 долларов.