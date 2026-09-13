Hayabusa2 измерила расстояние до астероида лазером во время пролёта — эксперимент стал первым успешным измерением такого типа в космической миссии

Японский аппарат на скорости 5,3 км/с дважды направил лазер на астероид Торифунэ с расстояния 20 и 15 км

5 июля японский зонд Hayabusa2 впервые успешно провёл лазерную локацию астероида во время пролёта. Аппарат использовал лазерный высотомер LALT (Laser Altimeter), чтобы измерить расстояние до астероида Торифунэ — первой цели расширенной миссии. Лазер сработал 2 раза: за 56,5 и 57,5 секунд до максимального сближения, когда зонд находился примерно в 20 и 15 км от астероида.

Задача была особенно сложной из-за скорости аппарата — 5,3 км/с Узкий лазерный луч попадал лишь в небольшую область поверхности Торифунэ размером около 30 и 23 м. Для успешного измерения команде миссии пришлось заранее рассчитать траекторию, точно контролировать ориентацию аппарата и настроить приборы так, чтобы отделить сигнал от фонового шума.

LALT ранее использовался на космическом аппарате Hayabusa2 для навигации и изучения рельефа астероида Рюгу. Помимо измерения расстояния, прибор способен получать данные о плотности и пористости поверхности, её отражательной способности и наличии взвешенной пыли. Лазерные измерения полезны для определения масштаба объектов в космосе: если повторять их в разные моменты миссии и объединять с данными о движении аппарата, то можно точнее рассчитывать положение и траекторию астероида.

Полученные данные имеют значение и для планетарной защиты — точные параметры орбиты позволяют лучше оценивать возможные траектории сближения околоземных астероидов с Землёй. Сейчас команда миссии Hayabusa2 анализирует данные эксперимента, в том числе определяет точное место на поверхности Торифунэ, куда попал лазерный импульс.