Плата AMD BC-250 с сердцем от PlayStation 5 теперь поддерживает FSR 4

Такая плата всё ещё очень доступная

Плата AMD BC-250, которая опирается на чип, лежащий в основе PlayStation 5, благодаря стараниям энтузиастов получила поддержку FSR 4.

Разработчик с псевдонимом daniel-h-0 занимается проектом уже какое-то время. Сейчас система поддерживает FSR 4.1.1. Геймеру достаточно заменить родную библиотеку dll на моддифицированную в нужной игре либо же использовать OptiScaler.

Сам автор советует ограничиться разрешениями вплоть до 1440p. Впрочем, далеко не самая высокая производительность AMD BC-250 в целом и не способствует выбору высоких разрешений.

Напомним, недавно появилась возможность разблокировки всех блоков GPU этого решения, но не факт, что все окажутся рабочими.

AMD BC-250 зметно подорожала за последнее время, но всё равно продаётся по цене всего около 200-250 долларов, представляя собой фактически системную плату, процессор, видеокарту и 16 ГБ ОЗУ. В современных реалиях это очень выгодное предложение, хотя нужно учитывать, что корпус и систему охлаждения придётся делать самому или искать какие-то готовые проекты от тех же энтузиастов.