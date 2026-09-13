Гибрид с мощностью 245 л.с. и расходом всего 4,28 л/100 км — за 110 тыс. юаней (1,45 млн рублей). В Китае вышел Changan Uni-V Blue Whale Hybrid

По размерам он сравним со Skoda Octavia

Changan запустил продажи в Китае новой гибридной версии седана Uni-V Blue Whale Hybrid. Модель представлена в двух комплектациях стоимостью 115 и 120 тыс. юаней (1,5 и 1,55 млн рублей), а на старте продаж действуют специальные цены — 110 и 114 тыс. юаней (1,45 и 1,5 млн рублей) соответственно.

Uni-V сохранил знакомый спортивный силуэт с покатой линией крыши. Уже в стандартной комплектации предусмотрено активное заднее антикрыло с электроприводом. Сзади — четыре патрубка выпускной системы (по два с каждой стороны). Покупателям предложены 18- и 19-дюймовые колесные диски, а также пять цветов кузова: красный, белый, светло-серый, темно-серый и черный.

Габариты машины — 4740 х 1838 х 1435 мм, колесная база — 2750 мм.

UNI-V Blue Whale Hybrid получил бензиново-электрическую силовую установку на основе 1,5-литрового турбомотора. ДВС развивает 150 л.с. и 220 Нм крутящего момента. Электродвигатель существенно мощнее — 180 кВт (245 л.с.). Питание электромотора обеспечивает трехкомпонентная литиевая батарея емкостью 1,7 кВт·ч — это классический самозарядный гибрид.

С места до 100 км/ч автомобиль разгоняется за заявленные 6,98 секунды, а ускорение до 60 км/ч занимает 3,59 секунды. Changan указывает и время отклика силовой установки — всего 0,21 секунды. Заявленный расход бензина в смешанном цикле (по циклу WLTC) составляет 4,28 литра на 100 км.

Для повышения акустического комфорта предусмотрена система активного шумоподавления ENC, компенсирующая звук двигателя. На холостом ходу уровень шума в салоне — около 40 дБ.