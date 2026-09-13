Honor Play 11 поступил в продажу: 8300 мАч, 45 Вт, IP69K — за 210 долларов

Honor начала продажи смартфона Play 11 в Китае. Стоимость базовой версии — 6/128 ГБ — составляет 1400 юаней (примерно 210 долларов). Конфигурация 8/128 ГБ оценена в 1449 юаней (215 долларов), 8/256 ГБ — в 1749 юаней (260 долларов).

Honor Play11 оснащен экраном IPS с диагональю 6,87 дюйма, разрешением 1592 х 720 пикселей и кадровой частотой 120 Гц. В основе аппаратной платформы лежит SoC Qualcomm Snapdragon 4 Gen 4, программная платформа — Android 16 с оболочкой MagicOS 10.0. В MagicOS появилась ИИ-функция для борьбы с назойливыми всплывающими окнами: их можно закрывать одной командой. Оболочка также поддерживает разблокировку по лицу, клонирование приложений, режим электронной книги и удаленную помощь.

Главная особенность Play11 — аккумулятор емкостью 8300 мА·ч. При столь внушительной емкости толщина корпуса составляет 8,3 мм, а масса — 216,5 г. Поддерживается проводная зарядка мощностью 45 Вт. Еще одна «фишка» — защита IP69K (максимальная защита от пыли и воды для потребительского устройства). Разрешение основной камеры — 50 Мп.