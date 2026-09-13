У некоторых пользователей iPhone в России появился значок 5G. Самой сети — нет

Оператор МТС сменил отображаемое в Санкт-Петербурге имя сети на MTS 5G

После запуска коммерческого 5G в 16 городах в сети появились сообщения некоторых россиян: на iPhone в строке состояния загорелся значок сетей пятого поколения.

Могло показаться, что операторы смогли обойти ограничения Apple. Реальность скромнее. Оператор МТС сменил отображаемое в Санкт-Петербурге имя сети на MTS 5G. При этом такая подпись появляется даже при подключении по LTE и 3G.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Modjourney

Минцифры ещё 11 сентября прямо сказало: Android подключат в ближайшее время, доступ iPhone зависит от решения Apple. С 2022 года компания не согласовывает операторские профили с российскими сетями.

Так что 5G на российских iPhone пока нет. Есть только значок и смена названия сети. Полноценный пятый стандарт на «айфонах» появится, если Купертино снимет программный блок.

11 сентября сети 5G в отдельных городах России одновременно запустили все четыре оператора. В Минцифры при этом заявили, что доступ к 5G на iPhone зависит от решения Apple.