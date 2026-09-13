«Венера-Д» выходит на новый этап: эскизный проект российской миссии завершат в 2028 году

За два года специалисты должны определить облик аппарата, состав научной аппаратуры и подтвердить возможность его запуска на нужную траекторию

Эскизное проектирование российской миссии «Венера-Д» продлится с 2026 по 2028 годы. За это время специалисты должны окончательно определить конструкцию космического аппарата и его научное оснащение, о чем сообщил директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович. На этом этапе также будут оцениваться доступность необходимых компонентов, стоимость проекта и сроки его реализации.

Отдельное внимание уделят проверке технической реализуемости миссии. Разработчикам предстоит подтвердить, что аппарат сможет быть выведен ракетой-носителем на требуемую траекторию полёта. Кроме того, специалисты определят полный состав научных приборов, принципы их работы и возможность практической реализации каждого из них.

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«Венера-Д» включена в федеральный проект «Космическая наука», а её запуск предварительно намечен на 2036 год. Разработчиком космического аппарата выступает НПО имени Лавочкина, а головным научным институтом является ИКИ РАН. Ранее в РАН сообщали, что одной из задач миссии станет поиск возможных следов жизни на Венере.

Ранее сообщалось, что Россия и Индия намерены совместно исследовать атмосферу Венеры с помощью аппарата Viral.