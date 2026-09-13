iPhone 18 Pro сметают с виртуальных полок по предзаказам в Китае: за первый час продажи более чем вдвое превысили прошлогодние на Taobao

Самой востребованной моделью стала iPhone 18 Pro Max на 256 ГБ в новом бордовом цвете

Apple открыла предварительные продажи серии iPhone 18 Pro в Китае по цене от 10 000 юаней, и первая партия устройств быстро разошлась.

На официальном сайте компании сроки доставки некоторых конфигураций увеличились, а отдельные торговые площадки сообщили о дефиците и задержках поставок. Особенно высоким оказался спрос в первые часы после старта.

По данным Taobao, за первый час предварительных продаж серия iPhone 18 Pro более чем вдвое превысила результат iPhone 17 Pro за аналогичный период прошлого года. Наибольшей популярностью в первый день пользовалась версия iPhone 18 Pro Max с 256 ГБ памяти в бордовом цвете. Общий объём продаж всей продукции Apple на Taobao Flash Sale в ночь открытия предзаказов вырос более чем в 25 раз относительно обычного дневного показателя.

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Платформа утверждает, что располагает достаточными запасами новых смартфонов, а популярные конфигурации будут регулярно пополняться. Поставки обеспечивают более 4000 авторизованных магазинов Apple по всему Китаю.

После перехода устройств в режим свободной продажи в отдельных регионах покупатели смогут получить заказ всего через 18 минут.