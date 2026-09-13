«Дело было не в бобине». В смертельной аварии с участием Tesla в Нью-Йорке виноват человек, а не автопилот

Илон Маск отреагировал на сообщения о смертельной аварии с участием Tesla в центре Манхэттена, заявив, что произошедшее не связано с автомобилем или системой автопилота.

По его словам, если бы система была активирована, столкновения бы не произошло. Так Маск ответил пользователю X после публикации ABC News, которую позже удалили.

Источник изображения: nydailynews // Barry Williams / New York Daily News; Obtained by Daily News

Авария произошла около 3:00 ночи в среду, 9 сентября. Tesla Model Y 2024 года врезалась в строительные конструкции у 315 Madison Ave., затем задела столб автобусной остановки и почтовый ящик на East 42nd Street. После этого автомобиль продолжил движение ещё несколько кварталов и остановился.

В машине находились две 27-летние женщины: одна из них скончалась в больнице. Водителю предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве, управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и оставлении места ДТП.

При этом полиция Нью-Йорка публично не связывала аварию с автопилотом Tesla. Маск обвинил СМИ в преждевременных выводах и заявил, что «традиционные медиа» якобы никогда не простят Tesla отказ от рекламы у них.