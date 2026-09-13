Он стал хитом ещё до анонса iPhone Duo: на рынок вышли новые версии Huawei Pura X Max

Huawei начала продажи Pura X Max в новых цветах — бордово-красном и синем. Напомним, смартфон выполнен в том же форм-факторе, что и iPhone Duo.

Базовая версия с 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти стоит 12 000 юаней. Коллекционное издание в бордово-красном цвете с 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ флеш-памяти оценивается в 13 000 юаней, а топовая конфигурация с 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ накопителя — в 14 000 юаней.

Смартфон построен на однокристальной системе Kirin 9030 Pro и получил два дисплея. Диагональ внешнего экрана составляет 5,4 дюйма, внутреннего — 7,7 дюйма. При этом модель демонстрирует высокий спрос: по данным Huawei, за первые четыре месяца после выхода поставки Pura X Max превысили 1,2 млн устройств.

Источник изображения: ithome // Часть изображения Huawei

Основная камера смартфона включает 50-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль и 50-мегапиксельный перископический телеобъектив с большой диафрагмой. Также предусмотрена 12,5-мегапиксельная сверхширокоугольная камера.