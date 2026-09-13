Представлен профессиональный комплект SmallRig для фотофлагмана Honor Magic9 Pro Max

Honor анонсировала профессиональный комплект для видеосъёмки, разработанный совместно с SmallRig для смартфона Magic9 Pro Max. В продажу набор поступит 28 сентября. Он предназначен для расширения возможностей флагмана при работе со сложными сценами и должен превратить смартфон в более полноценный инструмент для мобильной видеосъёмки.

Honor Magic9 Pro Max получит режим ARRI Cinema Mode и видеоконвейер ARRI LogC3, а также запись звука с помощью нового микрофона. Дополнительно предусмотрены выделение зоны фокусировки и мониторинг ложных цветов. В основу камеры, по предварительным данным, войдут два 200-мегапиксельных модуля: основной с сенсором 1/1,28 дюйма и перископический телеобъектив с сенсором 1/1,4 дюйма.

В комплект SmallRig войдут профессиональная рукоятка и два телеконвертера — G200 с фокусным расстоянием 200 мм и G500 на 500 мм. Отдельный акцент Honor делает на сотрудничестве с ARRI, благодаря которому смартфон получит профессиональные технологии цветопередачи и обработки изображения.

Ранее Honor раскрыла новую особенность серии Magic9 — смартфоны получат 55-мегапиксельную фронтальную камеру Agile Eye с квадратной матрицей. Производитель называет её первой подобной камерой среди Android-смартфонов.