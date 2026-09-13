Компактный ПК объёмом всего 0,8 л с Thunderbolt 4, двумя слотами PCIe для SSD и поддержкой Wi-Fi 7. Представлен HP Star Desk Mini

HP вывела на рынок мини-ПК Star Desk Mini, стоимость которого начинается от 9599 юаней. Компьютер выполнен в компактном корпусе объёмом около 0,8 л, весит примерно 475 г и имеет размеры 130 × 130 × 48 мм.

Покупателям доступны на выбор два процессора: Intel Core Ultra 5 325 с 8 ядрами и 8 потоками и энергопотреблением 55 Вт либо Core Ultra 7 356H с 16 ядрами и 16 потоками при 65 Вт. Объём встроенной памяти DDR5 составляет 16 ГБ, также предусмотрены два слота PCIe для SSD. Беспроводные интерфейсы представлены Wi-Fi 7 и Bluetooth 6.0.

Источник изображения: mydrivers // HP

Набор разъёмов включает по одному Thunderbolt 4 на передней и задней панелях, USB-C 10 Гбит/с, два USB-A, Ethernet RJ-45, HDMI 2.1 и 3,5-мм аудиоразъём. Производительность встроенной вычислительной системы достигает 47 TOPS, что должно быть полезно для работы с ИИ, создания контента и офисных задач. Кроме того, HP оснастила Star Desk Mini голосовым помощником Xiaowei AI с функциями на базе искусственного интеллекта.