Представлена складная зарядная станция Belkin для iPhone, AirPods и Apple Watch

Фирменная технология ChillBoost снижает нагрев аккумулятора

Корпуса, системы питания и охлажденияApple

Belkin представила новую настольную магнитную зарядную станцию, которая поддерживает беспроводную зарядку iPhone мощностью до 25 Вт и AirPods на 5 Вт. Дополнительно через USB-C можно заряжать ещё одно устройство с мощностью до 5 Вт, включая смарт-часы. Стоимость новинки составляет 429 юаней. Устройство выпускается в чёрном и белом цветах.

Зарядная станция получила складную конструкцию, благодаря чему её удобно брать с собой в поездки. Размеры устройства составляют 23,85 × 195,92 × 59,91 мм, масса — 162 г. Магнитная площадка для смартфона выполнена из силикона, а зона для наушников получила углублённую нескользящую поверхность, которая помогает удерживать AirPods во время зарядки.

Фото 1
Источник изображения: mydrivers // Belkin

За контроль температуры отвечает фирменная технология Belkin ChillBoost. Она предназначена для снижения нагрева аккумулятора в процессе беспроводной зарядки и должна помогать поддерживать более низкую температуру батареи. 

32 ГБ DDR5, RTX 5070 Ti, SSD PCIe 5.0 на 1 ТБ, жидкостное охлаждение и блок питания на 850 Вт. Представлен игровой ПК HP Omen Pro на Ryzen 7 9800X3DКомпактный ПК объёмом всего 0,8 л с Thunderbolt 4, двумя слотами PCIe для SSD и поддержкой Wi-Fi 7. Представлен HP Star Desk Mini

Комментарии

правилами