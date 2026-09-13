Представлена складная зарядная станция Belkin для iPhone, AirPods и Apple Watch

Belkin представила новую настольную магнитную зарядную станцию, которая поддерживает беспроводную зарядку iPhone мощностью до 25 Вт и AirPods на 5 Вт. Дополнительно через USB-C можно заряжать ещё одно устройство с мощностью до 5 Вт, включая смарт-часы. Стоимость новинки составляет 429 юаней. Устройство выпускается в чёрном и белом цветах.

Зарядная станция получила складную конструкцию, благодаря чему её удобно брать с собой в поездки. Размеры устройства составляют 23,85 × 195,92 × 59,91 мм, масса — 162 г. Магнитная площадка для смартфона выполнена из силикона, а зона для наушников получила углублённую нескользящую поверхность, которая помогает удерживать AirPods во время зарядки.

Источник изображения: mydrivers // Belkin

За контроль температуры отвечает фирменная технология Belkin ChillBoost. Она предназначена для снижения нагрева аккумулятора в процессе беспроводной зарядки и должна помогать поддерживать более низкую температуру батареи.