32 ГБ DDR5, RTX 5070 Ti, SSD PCIe 5.0 на 1 ТБ, жидкостное охлаждение и блок питания на 850 Вт. Представлен игровой ПК HP Omen Pro на Ryzen 7 9800X3D

Он уже поступил в продажу в Китае

HP расширила линейку настольных компьютеров HyperX Omen Pro новой конфигурацией с процессором Ryzen 7 9800X3D и видеокартой RTX 5070 Ti. Стоимость системы в Китае составляет 22 999 юаней.

Компьютер получил 32 ГБ оперативной памяти DDR5-5600 и SSD PCIe 5.0 NVMe объёмом 1 ТБ, а за охлаждение процессора отвечает 240-мм система жидкостного охлаждения.

Источник изображения: ithome // HP

В основе конфигурации лежит 8-ядерный 16-поточный Ryzen 7 9800X3D. Материнская плата оснащена четырьмя слотами для памяти и позволяет установить до 128 ГБ ОЗУ — четыре модуля по 32 ГБ. В корпусе также предусмотрен отсек для 3,5-дюймового накопителя и два посадочных места формата M.2 2280. За питание отвечает блок мощностью 850 Вт с сертификатом 80 PLUS Gold, а беспроводные возможности представлены Wi-Fi 7 и Bluetooth 6.0.

Корпус объёмом 35 л выполнен в модульном формате и позволяет обходиться без инструментов при сборке и обслуживании. Боковая панель получила панорамное окно с настраиваемой ARGB-подсветкой, а верхняя часть оснащена системой эффективного отвода тепла. Для аккуратной укладки кабелей предусмотрены специальные углубления. На передней панели размещены два USB-A 3.0, USB-C 10 Гбит/с и 3,5-мм аудиоразъём.