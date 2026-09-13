Apple больше не гонится за лёгкостью: iPhone 18 Pro Max потяжелел почти до 250 г

Apple, похоже, отказалась от идеи удерживать массу iPhone под контролем. По данным известного инсайдера Ice Universe, iPhone 18 Pro весит 211 г, тогда как масса iPhone 18 Pro Max составит уже 249 г.

При этом iPhone Duo будет весить 254 г — на 5 г больше, чем iPhone 18 Pro Max. Таким образом, несмотря на тонкий корпус, аппарат окажется самым тяжёлым из трёх упомянутых устройств.

iPhone 18 Pro будет весить 211 г против 206 г у iPhone 17 Pro. Для сравнения, переход с iPhone 15 Pro на 16 Pro добавил 12 г, а с 16 Pro на 17 Pro — ещё 7 г. Таким образом, прирост между 17 Pro и 18 Pro составит 5 г и в повседневном использовании почти не будет ощущаться.

Шутка на тему большой массы смартфона Источник изображения: UniverseIce

У iPhone 18 Pro Max ситуация гораздо интереснее. Масса модели увеличится с 233 г у iPhone 17 Pro Max до 249 г, то есть сразу на 16 г. Это самый заметный прирост за последние поколения: iPhone 16 Pro Max был тяжелее 15 Pro Max на 6 г, а 17 Pro Max прибавил ещё 6 г. При этом габариты 18 Pro Max почти не изменятся, а его масса превысит даже показатель iPhone 14 Pro Max, который весил 240 г.

Рост массы 18-го поколения связывают с увеличенной батареей, испарительной камерой охлаждения и новой камерой с переменной диафрагмой.