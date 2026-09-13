Новый монитор Xiaomi с частотой 120/240 Гц и зарядкой ноутбуков по USB-C. Стартовали предзаказы на Redmi A27U 2027

Xiaomi начала принимать предзаказы в Китае на монитор Redmi A27U Type-C 120Hz 2027. Новинка стоит 1699 юаней и оснащена 27-дюймовой IPS-матрицей с разрешением 4K и частотой обновления 120 Гц.

Для игр предусмотрен альтернативный режим Full HD при 240 Гц. Экран имеет яркость 400 кд/м², контрастность 1500:1 и соответствует требованиям DisplayHDR 400.

Источник изображения: gizmochina // Xiaomi

Монитор охватывает 100% цветового пространства sRGB и 98% DCI-P3, а заводская калибровка обеспечивает среднее значение Delta E менее 1. Для владельцев MacBook и iPad предусмотрен специальный режим M Mode, который адаптирует цветопередачу под Apple Display P3. Антибликовое покрытие снижает отражение света до 2,6%, а DC Dimming и аппаратный фильтр синего света с сертификацией TÜV Rheinland отвечают за комфорт при длительной работе.

Главной особенностью подключения стал USB-C с поддержкой передачи изображения и данных и одновременной зарядкой ноутбука мощностью до 90 Вт. Также доступны два HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, два USB 2.0 и разъём для наушников.

Подставка позволяет регулировать высоту, наклон и поворот, а также переводить экран в портретный режим.