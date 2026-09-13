Так Starship должен выглядеть при успешной посадке в объятия Mechazilla: «палочки» готовятся ловить космический корабль

SpaceX продолжает подготовку к следующему полёту Starship. 12 сентября на базе Starbase в Техасе корабль Ship 42 подняли к верхней части Mechazilla стартовой башни Pad 2.

На кадре с трансляции NSF Starbase Live виден тёмный верхний блок Starship S42, расположенный рядом со стартовой башней. Его поднимают для проведения испытаний механизмов chopsticks — «палочек», которые используются башней для операций с кораблями и ускорителями. Работы проходят в рамках подготовки к Flight 15.

Starship S42 совсем недавно прошёл серию криотестов на полигоне Мэсси, после чего практически сразу был перевезён на стартовую площадку Pad 2. SpaceX ещё предстоит выполнить ряд работ, включая установку шести двигателей Raptor 3, после чего провести огневые испытания.

В рамках Flight 15 корабль должен стартовать вместе с ускорителем Super Heavy Booster 22. После чего Starship должны поймать вышеупомянутыми палочками.

Четырнадцатый испытательный полет Starship ожидается 18 сентября, корабль впервые выйдет на орбиту и дополнит группировку Starlink новыми аппаратами, но посадка снова ожидается в океане.