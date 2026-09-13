Не прошло и 10 лет. Tesla готовит громкую премьеру Roadster нового поколения

Tesla объявила дату специального мероприятия, посвящённого Roadster следующего поколения. Премьера спорткара состоится 1 октября. Модель впервые представили ещё в ноябре 2017 года, однако её выход неоднократно откладывался. В презентации по итогам второго квартала компания сообщала, что разработка автомобиля продолжается.

В апреле Илон Маск заявил, что презентация нового Roadster может стать одной из самых впечатляющих демонстраций, которые когда-либо проводила Tesla. Подобные мероприятия компания использует не только для представления новых продуктов, но и для привлечения внимания покупателей и инвесторов. При этом в анонсе октябрьского события появилась фраза Go for launch — термин, традиционно используемый перед запуском ракет.

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Выражение уже вызвало ассоциации со SpaceX и стало поводом для новых разговоров о возможном объединении компаний Маска. Tesla и SpaceX и раньше пересекались в публичных проектах: в феврале 2018 года вишнёво-красный Roadster отправился в космос в качестве полезной нагрузки при первом запуске сверхтяжёлой ракеты Falcon Heavy.