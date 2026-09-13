Культовая StarCraft вернётся в 2030 году, но это будет уже не RTS

Это будет шутер

Консоли и игрыBlizzard

Blizzard анонсировала на BlizzCon 2026 не только Diablo V, но и новую игру во вселенной StarCraft. И вместо стратегии в реальном времени компания готовит шутер, (предположительно, с открытым миром).

Фото 1
Источник изображения: StarCraft

Анонс подтвердил ранее появлявшиеся сообщения о разработке шутера по StarCraft. Полноценного игрового процесса Blizzard пока не показала — презентация ограничилась кинематографическим трейлером, поэтому детали механик и устройство игрового мира пока неизвестны.

Главным героем ролика стал космический пехотинец терранского Доминиона. В трейлере показаны его подготовка и тренировки, сопровождаемые речью Арктура Менгска. В финале солдат сталкивается с зергами.

Для StarCraft это далеко не первая попытка выйти за пределы жанра RTS. Blizzard ранее разрабатывала экшен StarCraft: Ghost, но в итоге отменила проект. Позднее внутри компании появился еще один шутер под рабочим названием Project Ares, который также не добрался до релиза.

STARCRAFT | Announce Cinematic | Dominion

Тем не менее, Blizzard не отказалась от идеи превратить StarCraft в полноценный экшен. При этом пока неизвестно, насколько тесно игра будет связана с сюжетами оригинальной StarCraft и StarCraft II и какую роль в ней получат другие расы вселенной.

До релиза еще далеко: релиз обещан в 2030 году. Платформы пока не объявлены, но выход на PC выглядит наиболее вероятным.

 

Чего размениваться на мелочи? Вьетнам хочет купить сразу 55 самолетов Airbus

Комментарии

правилами