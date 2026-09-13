Культовая StarCraft вернётся в 2030 году, но это будет уже не RTS

Blizzard анонсировала на BlizzCon 2026 не только Diablo V, но и новую игру во вселенной StarCraft. И вместо стратегии в реальном времени компания готовит шутер, (предположительно, с открытым миром).

Анонс подтвердил ранее появлявшиеся сообщения о разработке шутера по StarCraft. Полноценного игрового процесса Blizzard пока не показала — презентация ограничилась кинематографическим трейлером, поэтому детали механик и устройство игрового мира пока неизвестны.

Главным героем ролика стал космический пехотинец терранского Доминиона. В трейлере показаны его подготовка и тренировки, сопровождаемые речью Арктура Менгска. В финале солдат сталкивается с зергами.

Для StarCraft это далеко не первая попытка выйти за пределы жанра RTS. Blizzard ранее разрабатывала экшен StarCraft: Ghost, но в итоге отменила проект. Позднее внутри компании появился еще один шутер под рабочим названием Project Ares, который также не добрался до релиза.

Тем не менее, Blizzard не отказалась от идеи превратить StarCraft в полноценный экшен. При этом пока неизвестно, насколько тесно игра будет связана с сюжетами оригинальной StarCraft и StarCraft II и какую роль в ней получат другие расы вселенной.

До релиза еще далеко: релиз обещан в 2030 году. Платформы пока не объявлены, но выход на PC выглядит наиболее вероятным.