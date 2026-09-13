Опубликовано первое фото совершенно нового Airbus A330 MRTT+

Пока даже без двигателей Rolls-Royce Trent 7000

В Тулузе впервые сфотографировали первый Airbus A330 MRTT+ — многофункциональный самолет-заправщик нового поколения, созданный на базе пассажирского Airbus A330-800neo. Первый борт строится для Королевских ВВС Таиланда, передача заказчику планируется на 2029 год.

До передачи самолету предстоит пройти полный цикл испытаний и сертификации. На ближайшем этапе на него установят турбовентиляторные двигатели Rolls-Royce Trent 7000, после чего начнутся наземные проверки и первые летные испытания.

Затем A330 MRTT+ перегонят из Тулузы в испанский Хетафе, где пассажирский лайнер превратят в полноценный заправщик. Именно там на самолет установят системы дозаправки и другое специализированное оборудование.

Новая версия сможет заправлять самолеты двумя способами: с помощью жесткой телескопической штанги и системы «шланг-конус». Это позволит обслуживать широкий спектр машин.

В отличие от лайнера предыдущего поколения — A330 MRTT — новая модификация построена на более современном A330neo. Airbus рассчитывает объединить преимущества обновленной пассажирской платформы с уже проверенной концепцией универсального самолета-заправщика.

После завершения испытаний и переоборудования первый борт станет родоначальником нового семейства Airbus A330 MRTT+.