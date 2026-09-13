Bluetooth 6.0, защита от воды и до 28 часов работы. Bugani показала на IFA 2026 колонки серии Brief

Bugani показала на выставке IFA 2026 в Берлине портативную акустику семейства Brief. Помимо базовой модели, линейка включает новые Brief TT и Brief Go: первая выделяется RGB-подсветкой и повышенной мощностью, а вторая — компактными размерами и продолжительным временем работы без подзарядки.

Bugani Brief TT получила два 50-миллиметровых динамика, Bluetooth 6.0 и корпус размером 195 × 66 × 63 мм с защитой от пыли и воды IP67. Производитель заявляет мощность 60 Вт, причём речь идёт именно о пиковом показателе. Колонка оснащена RGB-подсветкой и встроенным ремешком для переноски. От аккумулятора ёмкостью 2600 мА·ч она, по данным Bugani, работает до 24 часов при громкости 50%, а зарядка занимает около трёх часов.

Bugani Brief TT Источник изображения: iXBT.com // Илья Рубцов

Для Brief TT предусмотрено объединение нескольких колонок через Auracast: компания заявляет возможность совместного воспроизведения более чем на 100 устройствах, включая совместимые модели других производителей. Помимо беспроводного подключения, поддерживается передача цифрового звука через USB-C.

Bugani Brief Go заметно компактнее: размеры корпуса составляют 113 × 86 × 45 мм. Внутри установлен один 45-миллиметровый широкополосный динамик, заявленная пиковая мощность составляет 12 Вт. Модель получила Bluetooth 6.0 и защиту от воды IPX7. Аккумулятор ёмкостью 2400 мА·ч, по утверждению производителя, обеспечивает до 28 часов воспроизведения при громкости 50%; на зарядку требуется около 3,5 часа.

Bugani Brief Go Источник изображения: iXBT.com // Илья Рубцов

Несмотря на небольшие размеры, Brief Go также поддерживает Auracast и воспроизведение цифрового аудио через USB-C. Встроенный микрофон позволяет использовать колонку для громкой связи и обращаться к голосовому помощнику подключённого смартфона. Для переноски предусмотрен скрытый ремешок.

Bugani Brief Go Источник изображения: iXBT.com // Илья Рубцов

Базовая Bugani Brief отличается от новинок акустической конфигурацией и набором характеристик. Она оснащена двумя 45-миллиметровыми динамиками с заявленной суммарной пиковой мощностью 28 Вт, использует Bluetooth 5.4 и поддерживает совместное воспроизведение на нескольких колонках.

Bugani Brief Источник изображения: iXBT.com // Илья Рубцов

Корпус защищён от воды по стандарту IPX7, зарядка осуществляется через USB-C. Заявленное время работы — до 10 часов при громкости 50%.

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