Битва за Марс разворачивается на Земле: Rocket Lab пытается отобрать у Blue Origin контракт на $700 млн на создание марсианского спутника

Rocket Lab официально оспорила решение NASA передать Blue Origin контракт стоимостью $700 млн на создание нового марсианского орбитального аппарата. Компания подала протест в Счетную палату США (GAO) и потребовала проверить законность процедуры выбора подрядчика.

Источник изображения: Rocket Lab через Space.com

В начале сентября NASA выбрало Blue Origin для разработки, запуска и последующей эксплуатации Mars Telecommunications Network (MTN). Несмотря на название, речь идет не о спутниковой группировке, а об одном орбитальном аппарате, который станет новым ретранслятором связи между Землей и миссиями на поверхности и орбите Марса.

По мнению Rocket Lab, агентство могло отступить от критериев допуска, установленных Конгрессом. Компания также утверждает, что NASA допустило ошибки при технической оценке предложения Rocket Lab и применило к проекту необоснованно жесткий подход. Теперь окончательное решение по протесту предстоит принять Счетной палате.

Спор касается не только одного контракта. Новый спутник должен заменить стареющую инфраструктуру связи у Марса, которая уже более двух десятилетий поддерживает работу американских миссий. Сейчас ключевую роль выполняют Mars Odyssey, запущенный в 2001 году, и Mars Reconnaissance Orbiter, работающий у Красной планеты с 2005 года.

Конгресс выделил NASA $700 млн на создание нового ретранслятора в июле 2025 года. Весной 2026-го агентство запросило предложения у частных компаний, главными претендентами считались Blue Origin и Rocket Lab.

Согласно условиям контракта, Blue Origin должна передать готовый аппарат NASA не позднее 31 декабря 2028 года. Ожидается, что уже к 2030 году MTN начнет работу на орбите Марса и обеспечит связь для будущих американских экспедиций.

Интересно, что несколько лет назад в аналогичной ситуации оказалась сама Blue Origin. В 2021 году компания Джеффа Безоса пыталась через GAO оспорить победу SpaceX в конкурсе на создание первого пилотируемого лунного посадочного аппарата Artemis. Тогда протест и последующий судебный иск были отклонены, однако позже NASA все же заключило с Blue Origin отдельный контракт на второй лунный посадочный аппарат.

Теперь тем же путем идет Rocket Lab. Пока контракт на марсианский ретранслятор остается за Blue Origin, но его дальнейшая судьба будет зависеть от решения Счетной палаты США.